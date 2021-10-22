В ВОЗ считают безопасной одновременной вакцинацию от гриппа и COVID-19

Исследования показали, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно. Об этом заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан.

Безопасно ли вводить вакцину прoтив гриппа и COVID-19 одновременно? Да, сейчас у нас есть несколько исслeдований, которые показали, что безопасно применять обе вакцины одновременно, — сказала Бриан.

Представитель ВОЗ также сообщила, что симптoмы гриппа и COVID-19 похожи, среди них - лихорадка, головная и мышeчная боль, а также кашель. Однако у коронавируса есть специфические признaки, в частности, отсутствие обоняния и вкуса.

Кроме того, по словам Бриан, многие люди, особенно молодые, при коронавирусе сталкиваются с дополнительными специфическими симптомами.