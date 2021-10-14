Мясников указал на большие ошибки при диагностировании коронавируса

Любые симптомы ОРЗ сейчас должны расцениваться как COVID-19, пока обратное не доказано отрицательным тестом. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Как утверждает медик, если начать обращать внимание на симптомы, это только станет источником больших ошибок.

Мясников подчеркнул, что не существует скрытых симптомов, на которые люди должны обращать внимание при диагностике коронавируса. По его мнению, по симптомам невозможно отличить коронавирус от гриппа или от любой другой респираторной инфекции, если речь идёт о его легкой форме.

Ни пропажа обоняния, ни высокая температура, ни одышка — ничто из этого не является патогномоничным именно для коронавируса, — указал Мясников.

Ранее Мясникова рассказал, что именно способствует осложнению у вакцинированных больных COVID-19. В группе риска — пожилые люди с серьёзными болезнями, с онкологией, а также молодые, у которых коронавирус накладывается на другой недуг. По его словам, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями. Тяжёлый пациент всегда умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает коронавирус, раньше это были пневмококк, грипп и так далее, пояснил он.