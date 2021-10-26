Уровень вакцинации от коронавируса в Москве вырос в четыре раза

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряжённой, число заболеваний за последнюю неделю возросло на 14%, число госпитализаций — на 10%. В то же время число госпитализаций благодаря вакцинации оказалось меньше, чем в предыдущие волны эпидемии. Об этом на президиуме Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.

Собянин уточнил , что уровень вакцинации с конца августа возрос в четыре раза. Он также сообщил, что с 29 октября количество центров экспресс-тестирования на коронавирус увеличат до 50: 20 новых центров появятся в транспортно-пересадочных узлах и пунктах МФЦ. Мэр подчеркнул, что эксперимент по экспресс-тестированию показал свою эффективность. Кроме того, власти наращивают мощности пунктов вакцинации, чтобы минимизировать очереди, а объёмы тестирования на коронавирус достигают 80-90 тысяч в сутки.

При увеличении количества желающих будет развёрнуто необходимое количество пунктов вакцинации, так, чтобы все могли получить в нормальных условиях вакцинацию, — сказал Собянин.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в мегаполисе закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса. 1106 человек умерли от COVID-19, что является новым антирекордом в стране с начала пандемии. Больше всего заболевших в Москве — 3924, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — 2929 и 2877 человек соответственно. Всего на данный момент в России выздоровели 7 213 584 человека.