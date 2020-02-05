В Санкт-Петербурге настойчивый сосед был задушен пенсионеркой.
Возможно, женщине не понравилась навязчивость знакомого,
Отмечается, что пожилая женщина зашла к 70-летнему мужчине, которого она давно и хорошо знала, в гости. Тот, приняв перед этим препарат, повышающий потенцию, потребовал половой близости, а получив отказ, проявил настойчивость.
По версии полиции, пенсионерка задушила соседа подушкой.
Ранее NEWS.ru рассказал, что жителю Кубани могут дать пожизненный срок за убийство пенсионеров-геев.
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