https://static.news.ru/photo/e634c2ce-482e-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге настойчивый сосед был задушен пенсионеркой.

Возможно, женщине не понравилась навязчивость знакомого, сообщае т «Московский комсомолец».

Отмечается, что пожилая женщина зашла к 70-летнему мужчине, которого она давно и хорошо знала, в гости. Тот, приняв перед этим препарат, повышающий потенцию, потребовал половой близости, а получив отказ, проявил настойчивость.

По версии полиции, пенсионерка задушила соседа подушкой.

Ранее NEWS.ru рассказал, что жителю Кубани могут дать пожизненный срок за убийство пенсионеров-геев.