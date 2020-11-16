В РПЦ выступили против «быстрых судов» по изъятию детей из семей

https://static.news.ru/photo/6c4ba5a0-282e-11eb-b11b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали законодательные инициативы, предусматривающие процедуру быстрых решений об изъятии детей из семьи. Там поприветствовали решение парламентариев отозвать эти законопроекты для проведения консультаций.

Как отметил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Фёдор Лукьянов, «любое форсированное принятие подобных общественно значимых проектов без широкого общественного и экспертного обсуждения создаёт опасное напряжение в обществе. Он выразил надежду на то, что состоится «серьёзная общественная дискуссия», передаёт РИА Новости.

Представитель Церкви также высказал мнение, что в результате такой дискуссии должен появиться законопроект, «в основе которого будет лежать концепция защиты семьи как целостного, Богом установленного союза мужчины и женщины, презумпция добросовестности родителей, что прямо соответствует нормам, закреплённым в Конституции РФ, а также нормам естественного нравственного закона».

Священник подчеркнул, что эксперты патриаршей комиссии готовы принять активное участие в этой работе.

Ранее представители обеих палат Совета Федерации разработали два альтернативных пакета поправок. В Госдуму инициативу внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

В первом законопроекте предполагается, что вопрос об изъятии детей должен находиться в компетенции суда и рассматриваться в закрытом режиме. В предложении сенаторов допускалось принудительно разлучать детей с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

Однако предложения вызвали массу противоречивых отзывов. В частности, в Общественной палате законопроект об органах опеки назвали «фабрикой по отъёму детей». В свою очередь в РПЦ заявили, что «концептуально неверно» вводить быстрые судебные процессы по рассмотрению таких тонких и чувствительных вопросов.

В ситуациях, в которых необходимость экстренного реагирования отсутствует, но родители систематически уклоняются от исполнения своих обязанностей, компетентные органы могут поставить вопрос об этом перед судом. Но в этом случае речь должна идти о полноценном судебном процессе, в котором соблюдается принцип состязательности сторон и который решает вопрос о лишении или ограничении родительских прав, а не об изъятии ребёнка из семьи как таковом, считают в РПЦ.

16 ноября, как писал NEWS.ru, инициаторы поправок об ограничении внесудебного изъятия детей из семей отозвали свои законопроекты из парламента. Их отправят на доработку.