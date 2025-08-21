Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:30

В российском регионе директор свинокомплекса пойдет под суд из-за навоза

В Бурятии перед судом предстанет директор свинокомплекса по делу о порче земли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Красноярского края — директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» — предстанет перед судом из-за отходов производства, сообщает «МК в Бурятии». Отмечается, что прокуратура Бурятии уже утвердила обвинительное заключение о порче земли навозом.

По версии следствия, в 2023 году руководитель предприятия дала указание своему сотруднику сбросить навоз на земельный участок. В результате произошел разлив отходов, что привело к ухудшению состояния почвы: гумусовый слой был покрыт абиотическим наносом, плодородие снизилось, а верхние слои почвы оказались загрязнены.

До этого в Магарамкентском районе Дагестана увеличилось количество пострадавших от употребления некачественной воды. Согласно данным пресс-службы Минздрава республики, за последние четыре дня зафиксировано 372 случая отравления, причем 357 из них — дети дошкольного и школьного возраста. Причиной инцидента стало загрязнение водопроводной сети после сильных дождей.

суды
навоз
наказания
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огромная плавучая мишень»: в США обругали крейсер «Адмирал Нахимов»
Спасатель назвал роковой фактор для застрявшей в горах Наговицыной
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.