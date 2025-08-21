В российском регионе директор свинокомплекса пойдет под суд из-за навоза В Бурятии перед судом предстанет директор свинокомплекса по делу о порче земли

Жительница Красноярского края — директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» — предстанет перед судом из-за отходов производства, сообщает «МК в Бурятии». Отмечается, что прокуратура Бурятии уже утвердила обвинительное заключение о порче земли навозом.

По версии следствия, в 2023 году руководитель предприятия дала указание своему сотруднику сбросить навоз на земельный участок. В результате произошел разлив отходов, что привело к ухудшению состояния почвы: гумусовый слой был покрыт абиотическим наносом, плодородие снизилось, а верхние слои почвы оказались загрязнены.

