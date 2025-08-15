Человеческие останки нашли в навозной яме

В американском штате Висконсин человеческие останки были найдены в навозной яме, сообщает WCAX. Сотрудники офиса шерифа округа Дейн немедленно прибыли на место происшествия.

В настоящее время власти ведут расследование этого инцидента. Личность погибшего, чьи останки были обнаружены в нечистотах, пока остается неустановленной. Обстоятельства произошедшего также уточняются.

Ранее выпотрошенный труп с перерезанным горлом обнаружили в парке Пре-дю-Мулен в небольшой деревне Пон-де-Мец, расположенной в 100 километрах от Парижа. Было установлено, что жертвой является 32-летний мужчина. На его теле — многочисленные следы ножевых ранений (на шее и спине). Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

До этого сообщалось, что в Амурской области осудили 22-летнего парня, который во время ссоры забил до смерти свою 15-летнюю возлюбленную, а после изнасиловал ее труп. Пропавшую школьницу некоторое время не могли найти. В итоге преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения ему не будет дозволено работать с детьми.