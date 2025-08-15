Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:19

Человеческие останки нашли в навозной яме

В США в навозной яме нашли останки человека

Фото: Global Look Press

В американском штате Висконсин человеческие останки были найдены в навозной яме, сообщает WCAX. Сотрудники офиса шерифа округа Дейн немедленно прибыли на место происшествия.

В настоящее время власти ведут расследование этого инцидента. Личность погибшего, чьи останки были обнаружены в нечистотах, пока остается неустановленной. Обстоятельства произошедшего также уточняются.

Ранее выпотрошенный труп с перерезанным горлом обнаружили в парке Пре-дю-Мулен в небольшой деревне Пон-де-Мец, расположенной в 100 километрах от Парижа. Было установлено, что жертвой является 32-летний мужчина. На его теле — многочисленные следы ножевых ранений (на шее и спине). Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

До этого сообщалось, что в Амурской области осудили 22-летнего парня, который во время ссоры забил до смерти свою 15-летнюю возлюбленную, а после изнасиловал ее труп. Пропавшую школьницу некоторое время не могли найти. В итоге преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. После освобождения ему не будет дозволено работать с детьми.

США
трупы
навоз
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.