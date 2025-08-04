В парке нашли выпотрошенный труп с перерезанным горлом и в жуткой позе

В парке нашли выпотрошенный труп с перерезанным горлом и в жуткой позе Le Parisien узнала о найденном во Франции выпотрошенном трупе в странной позе

Выпотрошенный труп с перерезанным горлом обнаружили в парке Пре-дю-Мулен в небольшой деревне Пон-де-Мец, расположенной в 100 километрах от Парижа, передает газета Le Parisien. Было установлено, что жертвой является 32-летний мужчина. На его теле — многочисленные следы ножевых ранений (на шее и спине). Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Согласно нашей информации, подтвержденной полицейскими и судебными источниками, в понедельник утром около 7 часов утра на спортивной площадке был найден труп с перерезанным горлом и выпотрошенным телом. Останки лежали в положении креста, как будто преступник хотел устроить инсценировку, — сказано в материале.

Тело было обнаружено в парке, где почти нет жилых домов. По информации издания, погибший не проживает в коммуне Пон-де-Мец, а является уроженцем этого района. Очевидцы сообщили, что по вечерам он прогуливался по парку.

Ранее сообщалось, что в Туле неизвестный пробрался в морг на Набережной Дрейера и, предположительно, изнасиловал труп молодой девушки. Уточнялось, что окончательные выводы будут сделаны после экспертизы.