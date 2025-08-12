В России захотели ввести социальную десятину ради пенсионеров

Если доход гражданина России превышает 30 млн рублей в год, то он должен платить налог в 10%, так называемую социальную десятину, заявила президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. По ее словам, собранные таким образом средства следует направить в специальный банк, который станет федеральной кассой взаимопомощи, передает RTVI.

Для этого налога должен быть создан какой-то российский банк помощи нуждающимся пенсионерам — своеобразная федеральная касса взаимопомощи, — подчеркнула она.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с учетом пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсия среднестатистического россиянина могла бы сегодня быть выше на 11 тысяч рублей. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Сергея Гаврилова уравнять выплаты работающим и неработающим пенсионерам.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замруководителя партии Яна Лантратова выступили с инициативой о снижении пенсионного возраста родителям за каждого ребенка. В частности, парламентарии предложили снизить пенсионный возраст на один год при наличии двух детей, на три года — за трех детей, на пять — за четырех и более детей.