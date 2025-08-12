Раскрыто, как вырастет пенсия при компенсации пропущенных индексаций

С учетом пропущенных индексаций за 2016–2024 годы пенсия среднестатистического россиянина могла бы сегодня быть выше на 11 тысяч рублей, заявил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Так эксперт прокомментировал предложение депутата Сергея Гаврилова уравнять выплаты работающим и неработающим пенсионерам.

Допустим, человек оформил пенсию в 2016 году и она составила 13 тысяч рублей (средний размер страховой пенсии по старости в 2016 году. — NEWS.ru). С учетом пропущенных индексаций с 2016 по 2024 год его пенсия может вырасти на 11 212 рублей, — сказал Гиринский.

Эксперт привел и другой пример. Человек достиг пенсионного возраста в 2020 году и реализовал свое право на получение пенсии в размере 20 тысяч рублей, но продолжил работать. С учетом четырех пропущенных им индексаций (в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах) его пенсия могла бы увеличиться на 8612 рублей, отметил Гиринский. Сейчас аналогичную прибавку гражданин получит только при увольнении с работы, добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил компенсировать работающим пенсионерам индексации выплат, которые были пропущены ими из-за трудовой деятельности. По его словам, данный механизм позволил бы скорректировать разрыв между пенсиями работающих и неработающих граждан.