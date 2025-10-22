В России зафиксировали дефицит вакцины против опасной инфекции Baza: в России возник дефицит вакцины против коклюша

В нескольких регионах России наблюдается дефицит вакцины против коклюша, сообщает Telegram-канал Baza. Особую опасность эта ситуация представляет для детей, для которых заражение может привести к летальному исходу. Официально информацию не комментировали.

Нехватка препарата зафиксирована в государственных медучреждениях Алтайского и Пермского краев, Республики Коми, Рязанской области и Красноярского края, говорится в материале. Отсутствие вакцины также подтвердили некоторые частные медицинские центры Москвы.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.

Кроме того, стало известно, что вакцина для профилактики и терапии аллергии на березовую пыльцу и перекрестной пищевой аллергии проходит активные клинические испытания. После завершения исследовательской программы препарат будет доступен для применения взрослыми пациентами.