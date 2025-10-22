Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:07

В России зафиксировали дефицит вакцины против опасной инфекции

Baza: в России возник дефицит вакцины против коклюша

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нескольких регионах России наблюдается дефицит вакцины против коклюша, сообщает Telegram-канал Baza. Особую опасность эта ситуация представляет для детей, для которых заражение может привести к летальному исходу. Официально информацию не комментировали.

Нехватка препарата зафиксирована в государственных медучреждениях Алтайского и Пермского краев, Республики Коми, Рязанской области и Красноярского края, говорится в материале. Отсутствие вакцины также подтвердили некоторые частные медицинские центры Москвы.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.

Кроме того, стало известно, что вакцина для профилактики и терапии аллергии на березовую пыльцу и перекрестной пищевой аллергии проходит активные клинические испытания. После завершения исследовательской программы препарат будет доступен для применения взрослыми пациентами.

вакцины
инфекции
болезни
медикаменты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.