Контроль за дачными участками усилят в России

https://static.news.ru/photo/5cfc1468-7379-11eb-bd0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, которые ещё проходят общественное обсуждение. В их число входит наделение председателей СНТ обязанностью контролировать, как и кем используются (или не используются) дачные участки.

Председатель наделяется полномочиями обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении правообладателями участков земельного законодательства: неиспользование участка (брошенные участки) или его использование по нецелевому назначению (наличие коммерческих объектов — гостиниц, автомоек, автосервисов — или коммерческая деятельность — разведение птицы, скотины), — рассказал «Российской газете» первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, председатель СНТ будет выполнять первичные функции должностного лица в части земельного контроля. За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель по действующему законодательству грозит штраф и требование ликвидировать коммерческую деятельность, а в случае игнорирования предписаний участок могут изъять.

В новой редакции закона предлагается также дополнить уставы СНТ обязательными положениями: правилами определения размера взносов, порядком принятия решений общего собрания с применением цифровых технологий и информацией о сайте товарищества.

Как писал NEWS.ru, новые требования к противопожарной безопасности при разведении огня на загородных участках вступили в силу в России с 1 января. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в мангалах и жаровнях противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров. При этом для сжигания травы необходимо выполнить ряд условий по организации места разведения огня. Дачникам нужно выкопать яму до 1 м в диаметре и не менее 30 см глубиной на расстоянии не менее чем в 50 метров от ближайшего строения, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных деревьев. Яму можно заменить металлической ёмкостью объёмом не больше 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой.