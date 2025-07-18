Солнечный ковер в вашем саду! Неприхотливый многолетник цветет 45 дней, а в конце лета — еще раз! Гравилат чилийский «аурелия» — неприхотливый многолетник с солнечными цветами. Этот эффектный сорт гравилата высотой 50–60 см с махровыми золотисто-желтыми цветами диаметром 3–4 см станет ярким акцентом в вашем саду. Отличается продолжительным цветением с конца мая до июля, а при своевременном удалении увядших соцветий может порадовать второй волной цветения в августе — сентябре.

Особенности растения:

формирует компактные кустики с ажурной прикорневой розеткой листьев;

цветоносы крепкие, не полегают;

морозостойкость — до −23 °C (зона 6 USDA);

предпочитает умеренное увлажнение, плохо переносит застой воды;

лучше всего развивается на хорошо дренированных суглинках с нейтральной кислотностью.

Преимущества для садоводов:

Долгое цветение — до 45 дней в первом цикле. Универсальность — подходит для клумб, бордюров, альпинариев и контейнеров. Простота ухода — достаточно полива в засуху и 1–2 подкормок за сезон. Устойчивость — редко поражается вредителями и болезнями. Привлекательность для пчел и бабочек.

Рекомендации по выращиванию: на зиму в северных регионах рекомендуется легкое укрытие из лапника или мульчирование корневой зоны.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.