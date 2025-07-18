Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях

Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях

Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях! Гвоздика картузианская «мисс марпл» — изысканная красота без хлопот! Этот удивительный многолетник сочетает в себе аристократическую элегантность и железную выносливость. Гвоздика картузианская (Dianthus carthusianorum) сорта «мисс марпл» высотой до 60 см с июня до октября украшает сад эффектными темно-розовыми соцветиями с резными лепестками.

5 причин выбрать этот сорт:

Рекордное цветение — с июня до первых заморозков. Абсолютная засухоустойчивость — полив не требуется даже в жару. Исторический шарм — украшала монастырские сады с XVI века. Морозостойкость до −35 °C — зимует без укрытия. Аромат — тонкий гвоздичный запах вечерами.

Особенности выращивания. Место: максимально солнечное. Почва: идеальны каменистые грунты с щелочной реакцией. Уход: обрезка отцветших соцветий для продления цветения, омолаживающее деление куста каждые четыре-пять лет, весенняя подкормка золой.

Почему «мисс марпл»? Как и знаменитая сыщица, эта гвоздика — образец английской выдержки: сохраняет безупречный вид в любых условиях, требуя минимум внимания!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.