Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях! Гвоздика картузианская «мисс марпл» — изысканная красота без хлопот! Этот удивительный многолетник сочетает в себе аристократическую элегантность и железную выносливость. Гвоздика картузианская (Dianthus carthusianorum) сорта «мисс марпл» высотой до 60 см с июня до октября украшает сад эффектными темно-розовыми соцветиями с резными лепестками.
5 причин выбрать этот сорт:
- Рекордное цветение — с июня до первых заморозков.
- Абсолютная засухоустойчивость — полив не требуется даже в жару.
- Исторический шарм — украшала монастырские сады с XVI века.
- Морозостойкость до −35 °C — зимует без укрытия.
- Аромат — тонкий гвоздичный запах вечерами.
Особенности выращивания. Место: максимально солнечное. Почва: идеальны каменистые грунты с щелочной реакцией. Уход: обрезка отцветших соцветий для продления цветения, омолаживающее деление куста каждые четыре-пять лет, весенняя подкормка золой.
Почему «мисс марпл»? Как и знаменитая сыщица, эта гвоздика — образец английской выдержки: сохраняет безупречный вид в любых условиях, требуя минимум внимания!
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.