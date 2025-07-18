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18 июля 2025 в 09:35

Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «мисс марпл» украшал древние монастыри! Растет даже на камнях! Гвоздика картузианская «мисс марпл» — изысканная красота без хлопот! Этот удивительный многолетник сочетает в себе аристократическую элегантность и железную выносливость. Гвоздика картузианская (Dianthus carthusianorum) сорта «мисс марпл» высотой до 60 см с июня до октября украшает сад эффектными темно-розовыми соцветиями с резными лепестками.

5 причин выбрать этот сорт:

  1. Рекордное цветение — с июня до первых заморозков.
  2. Абсолютная засухоустойчивость — полив не требуется даже в жару.
  3. Исторический шарм — украшала монастырские сады с XVI века.
  4. Морозостойкость до −35 °C — зимует без укрытия.
  5. Аромат — тонкий гвоздичный запах вечерами.

Особенности выращивания. Место: максимально солнечное. Почва: идеальны каменистые грунты с щелочной реакцией. Уход: обрезка отцветших соцветий для продления цветения, омолаживающее деление куста каждые четыре-пять лет, весенняя подкормка золой.

Почему «мисс марпл»? Как и знаменитая сыщица, эта гвоздика — образец английской выдержки: сохраняет безупречный вид в любых условиях, требуя минимум внимания!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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