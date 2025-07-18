Живой ковер в саду! Удивительная обриета — растет вмиг и неприхотлива! Этот удивительный почвопокровный многолетник высотой всего 10 см создает потрясающий эффект цветущего водопада уже в мае, когда большинство растений только просыпаются. Каскадная обриета — идеальное решение для тех, кто хочет добавить ярких красок в сад после первоцветов.

Пять причин посадить обриету:

Рекордное цветение — 40–45 дней сплошного ковра из мелких (1 см) цветков Абсолютная морозостойкость — выдерживает до −30 °C без укрытия Быстрое разрастание — за сезон образует подушку диаметром 50 см Универсальность — идеальна для альпинариев, подпорных стенок, балконных ящиков Неприхотливость — растет даже на бедных каменистых почвах

Секреты успешного выращивания:

Сажайте только на солнечных участках — в тени цветение скудное

Обрезайте после цветения — это стимулирует вторую волну осенью

Поливайте редко, но обильно — засухоустойчива, но не переносит застоя воды

Размножайте черенкованием в июне — сохраняются сортовые свойства

Интересный факт: обриета сохраняет листву под снегом, поэтому весной сад сразу выглядит нарядно!

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