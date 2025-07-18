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18 июля 2025 в 09:20

Живой ковер в саду! Удивительная обриета — растет вмиг и неприхотлива

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Живой ковер в саду! Удивительная обриета — растет вмиг и неприхотлива! Этот удивительный почвопокровный многолетник высотой всего 10 см создает потрясающий эффект цветущего водопада уже в мае, когда большинство растений только просыпаются. Каскадная обриета — идеальное решение для тех, кто хочет добавить ярких красок в сад после первоцветов.

Пять причин посадить обриету:

  1. Рекордное цветение — 40–45 дней сплошного ковра из мелких (1 см) цветков
  2. Абсолютная морозостойкость — выдерживает до −30 °C без укрытия
  3. Быстрое разрастание — за сезон образует подушку диаметром 50 см
  4. Универсальность — идеальна для альпинариев, подпорных стенок, балконных ящиков
  5. Неприхотливость — растет даже на бедных каменистых почвах

Секреты успешного выращивания:

  • Сажайте только на солнечных участках — в тени цветение скудное
  • Обрезайте после цветения — это стимулирует вторую волну осенью
  • Поливайте редко, но обильно — засухоустойчива, но не переносит застоя воды
  • Размножайте черенкованием в июне — сохраняются сортовые свойства

Интересный факт: обриета сохраняет листву под снегом, поэтому весной сад сразу выглядит нарядно!

Ранее мы рассказывали про растения, которые растут зимой — в квартире, летом — в саду! Эти многолетники радуют весь год.

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многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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