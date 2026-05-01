Капнул 50 мл в ведро и полил муравейник — они исчезли за 2 дня, а с ними и тля

Муравьи на огороде способны доставить массу хлопот: они не только портят посадки, подкапывая корни, но и разводят тлю — главного врага молодых побегов, из-за чего растения слабеют и гибнут.

Чтобы быстро прогнать непрошеных гостей и защитить урожай, необязательно использовать дорогую химию — достаточно пары капель простого аптечного средства. И это — нашатырный спирт: его резкий аммиачный запах муравьи не переносят на дух.

Приготовьте раствор: разведите 50 мл 10-процентного нашатыря в 10 литрах воды, залейте смесь в лейку и щедро пролейте муравейник, а также все дорожки, по которым бегают насекомые. Повторите несколько раз. Уже через пару дней вы заметите, как вредители начнут покидать свои гнезда, а с ними исчезнет и тля.

Если муравьи облюбовали теплицу или грядки с клубникой, используйте более мягкий, но не менее эффективный способ: возьмите старую губку, пропитайте ее тем же раствором нашатыря и разложите кусочки в местах скопления насекомых.

Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
Дарья Иванова
