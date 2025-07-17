Зимой — в квартире, летом — в саду! Эти многолетники радуют весь год

Зимой — в квартире, летом — в саду! Эти многолетники радуют весь год

3 универсальных многолетника, которые летом украсят сад, а зимой — квартиру! Хотите растения, которые будут радовать вас круглый год? Эти растения прекрасно чувствуют себя летом на улице, а с наступлением холодов легко превращаются в комнатные растения!

Пеларгония (герань). Яркие шапки цветов с мая по сентябрь украсят балкон или клумбу, а зимой растение прекрасно перезимует на подоконнике. Главное — обеспечить прохладную (+10–15°C) зимовку и умеренный полив. Хлорофитум. Этот «зеленый фонтан» быстро разрастается в открытом грунте, образуя пышные розетки. Осенью его можно выкопать и перенести в квартиру — он очистит воздух и будет расти даже при слабом освещении. Бальзамин Уоллера. Цветет все лето в саду, а с наступлением заморозков его можно пересадить в горшок — и он продолжит цвести на подоконнике до весны.

Совет: пересаживайте растения в горшки до первых заморозков, постепенно приучая к комнатным условиям.Эти неприхотливые растения — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить летние посадки и зимой!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.