Новые правила жарки шашлыков на дачах вступили в силу в России

https://static.news.ru/photo/ad0ecddc-4c2e-11eb-b03c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Новые требования к противопожарной безопасности при разведении огня на загородных участках вступили в силу в России с 1 января.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках <...> противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, расстояние в пять метров от зданий необходимо соблюдать при разведении костров на садовых участках. При этом для сжигания травы необходимо выполнить ряд условий по организации места разведения огня. Дачникам нужно выкопать яму до 1 м в диаметре и не менее 30 см глубиной на расстоянии не менее чем в 50 метров от ближайшего строения, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от лиственных деревьев. Яму можно заменить металлической ёмкостью объёмом не больше 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой.

Огонь нельзя разводить при скорости ветра больше 5 м/с, на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.

В правилах также установлен запрет на свалки горючих материалов на землях общего пользования. Раньше было запрещено только сжигать мусор и разводить костры на территориях общего пользования населённых пунктов. Нарушителям требований грозит штраф от двух тысяч до трёх тысяч рублей. А в случае пожара виновник заплатит до пяти тысяч рублей. Изменения в противопожарных правилах подготовлены в рамках «регуляторной гильотины».

Как писал NEWS.ru, ранее в МЧС разрешили россиянам жарить шашлык во время самоизоляции, если будут соблюдены правила пожарной безопасности. Важно не разводить огонь в ветреную погоду, размещать его на безопасном расстоянии от строений, а территория дома должна быть очищена от горючих материалов.