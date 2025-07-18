Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском The Spectator: на Украине попираются права человека и подавляется оппозиция

На Украине попираются права человека, подавляется оппозиция, а неугодные медиа заглушаются, заявил изданию The Spectator бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Зеленский разрушает страну изнутри, подавляя волю к сопротивлению и моральный дух.

Права человека попираются, идет давление на политических оппонентов, состоятельные и влиятельные люди, которые могли бы поддержать оппозицию, лишаются собственности, а оппозиционные медиа заглушаются, — поделился собеседник.

Журналисты отмечают, что более пяти тысяч украинцев за последние годы попали под санкции, а их имущество оказалось заморожено. Изначально эту меру вводили для нейтрализации якобы российского влияния, однако, подчеркивает издание, теперь она используется для подавления несогласных и тотального контроля.

Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговорный процесс, сославшись на необходимость ускорения выполнения стамбульских договоренностей. Украинский президент также поставил задачу по координации работы с партнерами по военным поставкам и анализу исполнения решений Совета безопасности.