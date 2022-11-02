В России упал спрос на звезд и комиков для новогодних корпоративов

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Компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года в среднем на 20% к прошлогодним уровням, сообщили РБК в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). Кроме того, почти в два раза год к году сократились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах: сейчас они составляют от 600 тысяч до 1 млн рублей за мероприятие.

По данным НАОМ, востребованность развлекательного формата мероприятий в этом году снизилась на 20% и более после начала частичной мобилизации, а по итогам года их число может сократиться минимум на треть. Многие заказчики, по данным ассоциации, отложили принятие решения о корпоративе на ноябрь. Еще часть клиентов отказывается от масштабных корпоративов в пользу празднования в офисе.

Тренд на снижение востребованности и бюджетов новогодних корпоративов подтверждают представители концертных агентств. Так, по словам директора event-агентства ProStars Михаила Саполовича, спрос на организацию выступлений звездных артистов по сравнению с концом 2021 года сократился на 25–30%. Чаще всего клиенты, по его словам, ограничиваются выступлениями кавер-групп и «расширенной шоу-программой». Бюджеты заказчиков корпоративов снизились на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев отмечает, что многие артисты снизили гонорары, чтобы «получить хоть какое-то количество заказов». Заказчиками корпоративов в этом году, по его наблюдениям, выступают в основном государственные предприятия, коммерческих же организаций «подавляющее меньшинство», а бюджеты на новогодние мероприятия сократились на 30–40% по сравнению с допандемийными 2018–2019 годами.

Генеральный директор компании Avantage Event Project Лилия Федорова добавляет, что на ситуации сказалось в том числе признание некоторых артистов иноагентами, релокация бизнеса и мобилизация сотрудников, на фоне чего пышное празднование выглядит необоснованным.

Ранее стало известно, что 70% компаний отказались о проведения новогодних корпоративов, сочтя их «несвоевременными». Бизнес стал принимать такие решения вслед за властями регионов, которые вместо трат на празднества предпочли оказать материальную помощь мобилизованным и их семьям.