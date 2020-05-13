В России передумали делать аналог «Википедии»

Рабочая группа по созданию российского аналога «Википедии» распущена, но проект продолжат.
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При этом, по словам замминистра связи Алексея Волина, входившего в эту группу, создание проекта продолжится. Рабочая группа распущена, поскольку выполнила стоящие перед ней задачи, сказал он.
Сообщалось, что разработка аналога «Википедии» потребует около 2 млрд рублей.
Как писал News.ru, ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект об утверждении правил выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» на создание интерактивного энциклопедического портала по аналогу «Википедии». Позднее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал эту идею нецелесообразной.
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