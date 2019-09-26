Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов назвал нецелесообразной идею создания российского аналога «Википедии» за счёт федерального бюджета.
По его словам, сейчас и так существует множество похожих ресурсов.
У нас очень много вариантов, куда можно направить эти средства. А мы пока как-то дублируем, плетёмся, повторяем уже созданное. Я считаю, это не совсем правильно, — заявил он.
При этом Чернышов отметил, что не имеет ничего против того, чтобы пользователи самостоятельно разрабатывали подобные сайты.
В свою очередь директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ» (организация обслуживает русскоязычную «Википедию») Владимир Медейко подчеркнул, что создатели аналога интернет-энциклопедии должны учитывать риск публикации ангажированной информации на новом ресурсе, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект об утверждении правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание интерактивного энциклопедического портала.