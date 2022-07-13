В России не будут вводиться ограничения из-за роста числа случаев COVID

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение в России ограничений в связи с ростом новых случаев заболеваемости коронавирусом не требуется. Вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется, — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что на фоне увеличения числа заболевших ВА.4 и ВА.5, россиянам рекомендуется не пренебрегать базовыми мерами предосторожности. В частности, гражданам из уязвимых категорий и имеющих хронические заболевания специалисты советуют носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. В ведомстве также напомнили, что раз в полгода следует проходить ревакцинацию от коронавируса.

Накануне в московском оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что заболеваемость в столице по сравнению с прошлой неделей выросла на 57%. В то же время базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за все время пандемии. Москвичам посоветовали носить маски в закрытых общественных помещениях. Аналогичные рекомендации были даны специалистами жителям Санкт-Петербурга и Калужской области.