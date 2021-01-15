В России готовятся испытать «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями

https://static.news.ru/photo/36253e8e-577f-11eb-83d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что в России подготовлен план будущих клинических исследований вакцины «Спутник V» на онкопациентах. По его словам, учёным потребуется 6–7 месяцев, чтобы оценить влияние препарата на людей с такими заболеваниями.

Уже в ближайшее время мы должны начать процесс отбора онкопациентов в группу, которую будем прививать. Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности, — отметил Каприн с беседе с ТАСС.

Он добавил, что группу добровольцев должны составить примерно 250 человек. Пока нигде в мире подобные исследования не проводились, а пациентам с онкологией отказано в вакцинации от коронавируса, уточнил специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может обеспечить бесплатной вакцинацией любую долю населения страны, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, главное, чтобы сами граждане захотели сделать прививку и пришли на вакцинацию. Также она попросила экспертов своевременно передавать данные об изменениях в трендах.