В Минздраве оценили ситуацию со смертностью младенцев в России Мурашко: показатели детской смертности за пять лет сократились более чем на 16%

Показатели детской смертности за последние пять лет в стране сократились более чем на 16%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по социальным вопросам с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что показатели младенческой смертности при этом сохраняются. Она составляет 3,7 промилле, уточнил Мурашко.

Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. Мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение, — подчеркнул министр.

Глава Минздрава также доложил главе государства о том, что была построена 21 детская больница, поликлиники получили переоснащение. В работу учреждений внедрили современные бережливые технологии для пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году среди новорожденных преобладали мальчики. По словам министра, их доля составила 51,5%, когда девочек рождалось больше по стране. Голикова обратила внимание президента на серьезную демографическую проблему.