В Роспотребнадзоре ждут снятия большинства ограничений в июне

https://static.news.ru/photo/0f30dbbc-9c31-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев рассказал о прогнозах по снятию ограничений, введённых из-за коронавируса. По его словам, большинство регионов страны должны перейти к трете фазе отказа от запретов к началу июня.

Он отметил, что такой прогноз исходит из анализа трендов, передаёт ТАСС. Таким образом значительная доля субъектов федерации к этому моменту будут готовы к практически полному восстановлению инфраструктуры и экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.