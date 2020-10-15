В Роскачестве назвали удачные российские вина 2020 года

https://static.news.ru/photo/76528c6a-0f76-11eb-8798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале виноградного сезона в России разразилась засуха, однако несмотря на это, в 2020 году отечественные виноградари произведут качественные белые и красные вина, заявили в Роскачестве.

Отмечается, что ведомство делает соответствующий вывод по результатам опроса виноградарей и управленцев 14 крупнейших винодельческих компаний РФ. В сумме эти компании и хозяйства контролируют свыше 40% всех российских виноградников, передает РИА Новости.

Ещё во время аудитов винодельческих хозяйств мы отметили, что 2020 год может стать для России «урожаем десятилетия» с точки зрения качества, — сказано в сообщении.

В пример Роскачество приводит такой же удачный 2012 год, когда виноградари недосчитались урожая, однако качество вин в целом за счёт этого лишь выиграло. У 2020 года в смысле виноделия было несколько интересных «бонусов». Он оказался хоть и засушливым, но не таким жарким, как предыдущий, виноград зрел равномерно, а отсутствие избыточной влаги предохранило лозы от грибковых заболеваний.

Как сообщал NEWS.ru, 2020 год стал также годом перемен для российской винодельческой отрасли. 26 июня вступил в силу новый закон о виноградарстве и виноделии. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.

Председатель Союза виноградарей и виноделов РФ, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил позднее, что поддерживает этот закон, так как защищает рынок России от импортного «шмурдяка».