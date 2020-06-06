В Росгвардии преклонение колен перед гражданами считают унижением

https://static.news.ru/photo/570bb5e2-a8c5-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава московского межрегионального профсоюза Росгвардии Михаил Пашкин прокомментировал инцидент в Соединённых Штатах, когда полицейские встали на колено перед гражданами, протестующими против насилия силовиков. Российский сотрудник правоохранительных оргнов считает такое действие унижением.

По его словам, полиции следует чётко следовать законам.

Какой же ты тогда полицейский, если встаёшь на колени? <...> Все эти унижения абсолютно неверные... Я в шоке от того, что полиция так делает, — сказал он в интервью «Говорит Москва».

Сотрудник Росгвардии уверен, что выражать возмущение следует через выборы. Во время протестов американским коллегам следует заявить активистам, что они против убийства, но допустят бесчинств людей.

Волну протестов по всему миру вызвала гибель в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею. Протесты в США сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Погибли по меньшей мере 11 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что многотысячные акции против расизма и жестокости полиции состоялись в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Организаторы шествий подчеркнули, что они не преследуют каких-либо политических целей и стремятся добиться справедливости.