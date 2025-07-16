В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей В Люберцах задержали наворовавшего масла на 30 тысяч рублей 33-летнего мигранта

В Люберцах задержан 33-летний приезжий, кравший масло из магазинов, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Московской области. В одном супермаркете злоумышленник похитил 20 пачек, в другом — еще 22.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мигрант ходит подходит к полкам с молочной продукции и набивает рюкзак пачками сливочного масла. После этого он выходит из магазина, минуя кассы.

Общая стоимость похищенного составила примерно 30 тысяч рублей. В итоге мужчину задержали прибывшие на сигнал тревожной сигнализации сотрудники Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции. Судя по видео, нарушитель все отрицает.

Ранее стало известно, что проживавший в доме бизнесмена из Подмосковья рабочий на протяжении нескольких месяцев воровал у него деньги — сначала мелкими суммами, а затем десятками тысяч. В результате он вынес из дома около 3 млн рублей и $120 тысяч (9,4 млн рублей) — и почти все проиграл на ставках.

До этого сообщалось, что наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк стоимостью до 600 рублей. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.