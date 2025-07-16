Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 12:57

В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей

В Люберцах задержали наворовавшего масла на 30 тысяч рублей 33-летнего мигранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люберцах задержан 33-летний приезжий, кравший масло из магазинов, сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по Московской области. В одном супермаркете злоумышленник похитил 20 пачек, в другом — еще 22.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мигрант ходит подходит к полкам с молочной продукции и набивает рюкзак пачками сливочного масла. После этого он выходит из магазина, минуя кассы.

Общая стоимость похищенного составила примерно 30 тысяч рублей. В итоге мужчину задержали прибывшие на сигнал тревожной сигнализации сотрудники Росгвардии, которые доставили его в отдел полиции. Судя по видео, нарушитель все отрицает.

Ранее стало известно, что проживавший в доме бизнесмена из Подмосковья рабочий на протяжении нескольких месяцев воровал у него деньги — сначала мелкими суммами, а затем десятками тысяч. В результате он вынес из дома около 3 млн рублей и $120 тысяч (9,4 млн рублей) — и почти все проиграл на ставках.

До этого сообщалось, что наибольшей популярностью у магазинных воров в Москве пользуются водка и коньяк стоимостью до 600 рублей. Другие виды алкогольной продукции их интересуют значительно меньше.

Люберцы
Подмосковье
кражи
магазины
мигранты
масло
происшествия
воры
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Экс-футболист Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ
Народный артист России попал в базу «Миротворца»
Новых россиян предложили лишать гражданства за уклонение от воинского учета
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.