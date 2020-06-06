Многотысячные марши против расизма и жестокости полиции прошли в Австралии

https://static.news.ru/photo/63a59b34-a7de-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Changchang/Global Look Press

Десятки тысяч жителей Австралии вышли на акции протеста против расизма и жестокости полиции. Марши состоялись в Сиднее, Мельбурне Аделаиде и Брисбене.

Организаторы шествий подчеркнули, что они не преследуют каких-либо политических целей и стремятся добиться справедливости.

Жестокость полиции — это не изолированное явление, а спланированные действия системы, желающей заглушить голоса инакомыслящих и сохранить свою власть, — цитирует ТАСС представителей оргкомитета.

Они добавили, что не могут надеяться в решение этой проблемы на правительство и будут бороться с полицейским произволом сами.

Протестующие в Сиднее, которых по официальным данным, насчитывалось не менее 10 тысяч человек, скандировали «Черные жизни имеют значение» и «Я не могу дышать» (последние слова афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть и привела к массовым выступлениям по всему миру).

Столь же массовой была и акция в Мельбурне. Власти штата Виктория призывали организаторов отменить митинг по эпидемиологическим соображениям и пригрозили оштрафовать его организаторов.

Джордж Флойд скончался при задержании его полицией в американском городе Миннеаполис. Он задохнулся, когда один из стражей порядка пережал ему горло ногой. Инцидент произошёл на глазах у многочисленны свидетелей. Происшествия стало толчком к акциям протеста во многих городах США, которые сопровождались погромами и арестами. В результате беспорядков погибли 11 человек. Президент Дональд Трамп распорядился задействовать в восстановлении порядка нацгвардию.

Протестные акции против полицейского насилия прокатились также по многих странам Европы и мира. В частности, как писал NEWS.ru, в митинге в Париже приняли участие более 15 тысяч человек. В Стокгольме аналогичный марш собрал несколько тысяч активистов. В Афинах протестующие собрались у здания посольства США. Они забросали коктейлями Молотова полицейских, которые пытались оттеснить их от здания.