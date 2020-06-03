Афинские демонстранты атаковали полицию у посольства США

https://static.news.ru/photo/14ba9fc0-a5d5-11ea-a245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Левые активисты в Афинах забросали коктейлями Молотова полицейский спецназ, попытавшийся оттеснить демонстрантов от американского посольства.

По информации ТАСС, члены левого движения «Андарсия» под лозунгом «Долой расизм, фашизм и государственный тоталитаризм» вышли на акцию в поддержку участников массовых протестов против полицейского насилия в США.

Джордж Флойд был не единственным убитым афроамериканцем, который «не смог дышать». Сегодня силы капитала и их политические представители подрывают дыхание миллионов рабочих, молодых людей, безработных, бедных, иммигрантов, бездомных и лишённых страховки людей, — говорится в заявлении греческих активистов.

Во время столкновений у американского посольства в Афинах одна бутылка с зажигательной смесью могла попасть во двор дипмиссии.

Как писал NEWS.ru, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в американских городах начались акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки с погромами и мародёрством. Столкновения случились почти в 30 штатах.