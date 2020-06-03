Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Стокгольме

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Акция протеста против полицейского насилия прошла в Стокгольме. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

Протестующие собрались на центральной площади Сергельторг, разделились на группы и пошли в разные части города, передаёт Aftonbladet. Возле одной из станций метро была зафиксирована стычка с сотрудниками правоохранительных органов, полицейским пришлось применить перцовый баллончик.

Несколько активистов попытались пробиться к королевскому дворцу, но силовики остановили их. Информации о задержанных в настоящее время нет.

Как писал NEWS.ru, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в американских городах начались акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки с погромами и мародёрством. Столкновения случились почти в 30 штатах.