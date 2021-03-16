В РФ с июня вступит в силу закон о просветительской деятельности

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении так называемый закон «о просветительской деятельности». Теперь, согласно правовой норме, в стране нельзя заниматься указанным видом деятельности без согласования с властями.

Принятый в окончательном чтении закон вступит в силу на территории России с 1 июня текущего года. После этого в правовом поле будет закреплено понятие «просветительская деятельность», которой нельзя будет заниматься организациям, не получившим согласование со стороны властей.

Понятие будет определяться как направленное на «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции» в целях «интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Поправка, которая запрещает организациям заниматься просветительской деятельностью без одобрения власти, появилась в инициативе ко второму чтению, в котором правовую норму приняли 9 марта. Во вторник, 16 числа, за поправки проголосовали 308 депутатов Госдумы. Все они являются членами фракции «Единая Россия». За отклонение инициативы выступали представители КПРФ и ЛДПР.

Принятый закон обнародован на сайте Госдумы.

Как ранее передавал NEWS.ru, журналист Михаил Родин рассказал об увольнении с радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это произошло по требованию главреда станции Романа Бабаяна после того, как сотрудник выступил с критикой «закона о просвещении», подписав письмо президенту России Владимиру Путину.