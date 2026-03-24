В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита

Правительство одобрило ряд законопроектов, направленных на выведение крипторынка из «серой зоны», сообщают «Известия». Среди них введение лимита в 300 тыс. рублей при обмене и обязательное тестирование перед покупкой для неквалифицированных инвесторов.

Квалифицированные смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений. Речь идет о гражданине, который имеет соответствующий статус и потому имеет доступ к рискованным финансовым инструментам.

После принятия законопроекта криптообменники должны будут уточнять статус инвестора при операциях. Если компания продаст неквалифицированному инвестору цифровые активы сверх лимита в 300 тыс., то ей будет грозить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу. Регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.

В декабре 2025 года в Банке России заявили, что подготовили концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Согласно решению ЦБ, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.