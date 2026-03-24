24 марта 2026 в 05:05

В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита

Правительство одобрило ряд законопроектов, направленных на выведение крипторынка из «серой зоны», сообщают «Известия». Среди них введение лимита в 300 тыс. рублей при обмене и обязательное тестирование перед покупкой для неквалифицированных инвесторов.

Квалифицированные смогут приобретать любые цифровые активы без ограничений. Речь идет о гражданине, который имеет соответствующий статус и потому имеет доступ к рискованным финансовым инструментам.

После принятия законопроекта криптообменники должны будут уточнять статус инвестора при операциях. Если компания продаст неквалифицированному инвестору цифровые активы сверх лимита в 300 тыс., то ей будет грозить штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует провести в 2026 году исследование о целесообразности выпуска российского стейблкоина — криптовалюты, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте или физическому активу. Регулятор традиционно выступал против этого инструмента, но готов повторно оценить риски и перспективы его внедрения.

В декабре 2025 года в Банке России заявили, что подготовили концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Согласно решению ЦБ, цифровые валюты и стейблкоины признаются валютными ценностями, но ими по-прежнему нельзя расплачиваться внутри страны.

Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Худеем к лету: как быстро прийти в форму и не подорвать здоровье
Раскрыто, почему ИИ заставляет специалистов чувствовать себя бесполезными
Разгром британской техники и удар «Севера»: успехи ВС РФ к утру 24 марта
Биолог ответила, можно ли отупеть от сладкого
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 марта
Россиянам ответили, как «одноразовые» отношения убивают психику
Странный спортивный термин может войти в словарь русского языка
В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита
Сенат США утвердил индейца новым главой МВБ
Юрист ответил, грозит ли сотруднику увольнение за поиск новой работы
Маркетплейсы обяжут нести ответственность за некачественные товары
На крупнейшем НПЗ в США произошел взрыв
Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России
Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

