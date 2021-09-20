Состояние девятерых пострадавших при стрельбе в Перми оценили как тяжёлое

Из 20 пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете девять находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас им оказывают помощь врачи. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжёлом состоянии, — рассказал он.

По его словам, пациенты, состояние которых наиболее тяжёлое, будут лечиться в Пермской краевой больнице. Решение о транспортировке пострадавших будут принимать после стабилизации их состояния. Он отметил, что ориентировочно 21 сентября утром планируется поднятие борта МЧС для эвакуации пациентов.

Восьмерым пострадавшим оказали амбулаторную помощь, два человека отказались от госпитализации.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Шесть человек были убиты, ещё 28 получили ранения.

Обезвредил нападавшего младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Преступник выстрелил в него из ружья, и полицейский применил оружие. Затем он обезоружил нападавшего и оказал ему первую медицинскую помощь.

21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец предполагаемого нападавшего Тимура Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С матерью мальчика он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.