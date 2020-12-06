16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В правительстве опровергли отмену зимней сессии из-за COVID-19

14:06, 06 декабря 2020 13
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global look Press

Зимнюю сессию в вузах не планируется отменять из-за пандемии коронавируса, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим, — подчеркнул он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Однако остаётся вопрос формата проведения сессии. Глава ведомства напомнил, что Минобрнауки рекомендовало провести проверку знаний этой зимой в дистанционном режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, в СМИ появились сообщения о том, что российские вузы начали отчислять студентов-иностранцев из-за отсутствия на занятиях в связи с COVID-19. В Минобрнауки эту информацию опровергли. В ведомстве заверили, что вузы сохранят бюджетные места за студентами, которые не могут приехать на учёбу в Россию из-за карантинных мер, а также испытывают сложности в связи с проблемами со связью.

Позже Фальков предложил иностранным студентам, которые не могут продолжать обучение в российских вузах в связи с пандемией коронавируса, уходить в академический отпуск.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео