Девушка упала с моста в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С Троицкого моста в центре Санкт-Петербурга в Неву упал человек, инцидент произошел днем 28 апреля, сообщил «Невским Новостям» источник в экстренных службах города. Уточняется, что упавшая девушка была поднята из воды случайными прохожими. Сведений об обстоятельствах падения и ее состоянии пока нет.

Очевидцы смогли достать ее до прибытия оперативных подразделений. Информацию о ее состоянии пока не сообщают, — отмечает издание.

Двумя днями ранее этот же мост также попадал в сводку городских происшествий. В ночь на 26 апреля, когда мост был разведен, в проем между разводной и неразводной частями сооружения упала молодая петербурженка. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации городского «Мостотреста», девушка, пренебрегая правилами безопасности, проникла за ограждение, подошла к разводному пролету и упала в 13-метровый котлован, куда опускается противовес при разводке моста, сообщает «Форпост Северо-Запад».

Автодорожный металлический разводной Троицкий мост через Неву в Санкт-Петербурге, открытый в 1903 году, соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь на Петроградской стороне. В 1990 году был включен в список объектов культурного наследия России регионального значения.

Ранее жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины, о находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил.