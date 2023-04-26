Принятый за утопленника ростовчанин внезапно «воскрес» в руках спасателей В Ростовской области заснувшего на камнях в реке пьяного мужчину приняли за труп

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Жители города Белая Калитва в Ростовской области обнаружили в местной реке тело мужчины, о находке сообщили в полицию и спасателям, но когда специалисты прибыли на место, «мертвец» внезапно ожил, сообщает «360». Момент спасения попал на видео.

Издание сообщает, что спасенным оказался местный житель, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал накануне вечером в реку. Выбраться самостоятельно он не смог, так как застрял ногой в камнях. Спасатели обвязали обнаруженного "утопленника" веревкой и вытащили из воды. При этом спасенный просил оставить его в покое.

Позже мужчина вспомнил, что звал на помощь, но к нему никто не пришел. В результате он устал и заснул прямо на камнях в воде. Там его и обнаружили очевидцы, приняв мужчину за труп и сообщив об этом в службу спасения.

Как отмечается, специалисты прибыли на место вовремя, так как мужчина мог действительно погибнуть, захлебнувшись во сне. «Ожившего» передали медикам.

Ранее в Москве полицейские приняли пассажира с инсультом за пьяного из-за невнятной речи и раскоординации движений. Сам мужчина не помнит, что с ним происходило в тот день, и сейчас продолжает лечение на дому.