Baza: в Москве полицейские приняли пассажира с инсультом за пьяного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве на станции метро «Красногвардейская» полицейские задержали мужчину с инсультом, которого посчитали пьяным из-за невнятной речи и раскоординации движений. По информации канала, сам мужчина не помнит, что с ним происходило в тот день, и сейчас продолжает лечение на дому.

По данным канала, медики зафиксировали на теле москвича гематомы, похожие на удары от дубинок, а с пальцев пострадавшего пропали драгоценные кольца. Baza сообщает, что родные посетовали на то, что все время, что мужчина не выходил на связь, ему звонили дочь, внук и другие — никто из медиков или полицейских не реагировали на сигнал мобильного телефона.

Baza сообщает со ссылкой на врачебное заключение, что у мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, отек головного мозга.

В марте в Ленинградской области два пассажира автобусного междугороднего рейса Выборг — Светогорск подрались, после чего у одного из конфликтующих случился инсульт. Сначала он впал в кому, а потом его парализовало на правую сторону. Инцидент произошел поздно ночью, когда автобус уже приближался к конечному пункту.