Маленький мальчик провалился в открытый люк в Петербурге Маленький мальчик засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк в Петербурге

Четырехлетний мальчик провалился в открытый люк на Октябрьской набережной в Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенок смотрел в экран телефона и не заметил опасность.

Инцидент произошел на парковке автоцентра, когда семья с двумя детьми выбирала автомобиль. Родители с младшим ребенком ушли впереди, старший мальчик отстал от них. Ребенок увлекся телефоном, не увидел обозначенный конусом открытый люк и провалился. Мальчика с травмами доставили в больницу. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Отмечается, что большинство из них — дети. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов заявил, что лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе.

Позже в СУ СК по Дагестану сообщили, что главу ЖКХ Магарамкентского района в Дагестане задержали после отравления местных жителей. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По уголовному делу была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района.