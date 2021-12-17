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В МВД подтвердили сбой в информационной системе ГИБДД

13:01, 18 декабря 2021
В МВД подтвердили сбой в информационной системе ГИБДД Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Сбой произошёл в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В Министерстве внутренних дел России подтвердили эту информацию ТАСС. Пока неизвестно, когда проблема будет решена.

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошёл сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений, — сообщил источник агентства.

Сейчас принимаются меры для устранения неполадок. Пока не ясно, в какие сроки система может заработать.

Уточняется, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

В министерстве назвали подобные сбои единичными и принесли извинения. По данным ведомства, специалисты реагируют на неисправности в кратчайшие сроки и устраняют неполадки.

Ранее Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, облегчающий обжалование штрафов за зафиксированные по камерам нарушения правил дорожного движения. Он даст правительству возможность ввести единый порядок работы камер.

Сейчас нарушения в России фиксируют множеством различных систем, среди которых есть и частные. У них различаются порядок обработки и хранения информации, часто происходят сбои, а жители страны не знают, куда обращаться за обжалованием. Законопроект предполагает, что все камеры будут работать по единому порядку, а если камера установлена с нарушениями, выписанные по её данным штрафы взиматься не будут.

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