В Казани полицейские остановили ехавшую в режиме автопилота машину

В Казани сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который двигался без водителя в салоне, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, при остановке находившиеся в машине люди начали утверждать, что являются пассажирами, а транспортное средство движется в режиме автопилота.

Хозяин автомобиля, находившийся среди пассажиров, пояснил инспекторам, что управляет машиной дистанционно — со своего смартфона, поэтому место водителя оставалось незанятым. После проверки сотрудники дорожной полиции ограничились составлением административных протоколов на пассажиров за непристегнутые ремни безопасности и отпустили участников необычного дорожного инцидента.

Ранее сотрудник Госавтоинспекции из Воронежской области попал в скандальную историю после того, как забрал ребенка из машины бойца спецоперации, который оказался бывшим супругом его жены, — причиной стало то, что водитель якобы находился в нетрезвом состоянии. Несовершеннолетнего отвезли к матери, а военнослужащего отправили на медосвидетельствование. Было выявлено, что он трезв.