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16 июля 2025 в 18:32

Гаишник попал в скандал после задержания экс-супруга своей жены

Baza: гаишника проверяют после задержания экс-супруга жены под Воронежем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инспектор ГИБДД из Воронежской области попал в скандальную историю после того, как забрал ребенка из машины бойца спецоперации, который оказался бывшим супругом его жены — причиной стало то, что водитель находился в якобы нетрезвом состоянии, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на военкоров и общественников. По его данным, несовершеннолетнего отвезли к матери, а военнослужащего отправили на медосвидетельствование. Было выявлено, что он трезв.

Однако мать ребенка утверждает, что ее супруг получил уведомление о «виляющей из стороны в сторону» Lada Niva. Когда инспектор остановил автомобиль, то увидел за рулем нетрезвого бывшего мужа супруги и не пристегнутого ребенка рядом. По информации канала, из-за двух разных версий теперь ведется служебное расследование в отношении инспектора.

Ранее сообщалось, что в Красноуральске Свердловской области жена участника спецоперации на Украине больше года пыталась выяснить, что случилось с ее мужем. Как рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, сначала женщине сообщили о гибели супруга, затем объявили его дезертиром, а позже установили, что он пропал без вести. Она не могла добиться информации в течение 14 месяцев. В МО России данную информацию не комментировали.

ГИБДД
Воронежская область
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