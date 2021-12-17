В МВД объяснили сбой в системе ГИБДД

Сбой в работе информационных ресурсов МВД России связан с затоплением серверных помещений из-за коммунальной аварии. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД заработают 20 декабря. Приёма граждан в воскресенье, 19 декабря, не будет, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой, — говорится в сообщении.

Поэтому восстановительные мероприятия займут больше времени, чем предполагалось. 19 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения принимать граждан не будут. Они начнут принимать их на следующий день, если удастся починить систему.

Ранее сообщалось, что сбой произошёл в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В Министерстве внутренних дел России подтвердили эту информацию.

Уточнялось, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

В министерстве назвали подобные сбои единичными и принесли извинения. По данным ведомства, специалисты реагируют на неисправности в кратчайшие сроки и устраняют неполадки.