В Москве за махинации задержан внук бывшего главы Банка России В Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка РФ Станислав Матюхин

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве был задержан внук бывшего председателя Центробанка России Георгия Матюхина Станислав Матюхин, сообщает «Коммерсант». Матюхин обвиняется в создании мошеннических инвестиционных схем, через которые удалось похитить как минимум 2 млрд рублей. Предприниматель являлся главой финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной группы QBF. Отмечается, что все бенефициары группы, кроме Матюхина, уже успели покинуть страну.

В QBF Станислав Матюхин осуществлял общее руководство деятельностью инвестиционной и управляющей компаний. Одной из главных задач управленца на новом месте работы было расширение канала продаж. Как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры, — передаёт издание.

Георгий Матюхин возглавлял Госбанк РСФСР и затем Центробанк России в 1990–1992 годах.

12 мая стало известно, что Саратовский суд рассмотрит дело сына бывшего уполномоченного по правам ребёнка в России Павла Астахова Антона Астахова. Его обвиняют в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным Следственного комитета России, он вместе с бывшим деловым партнёром Дмитрием Аресьевым незаконно получил контроль над одной из организаций, после чего оформил на неё кредиты, а также провёл фиктивные сделки. Данная афера нанесла ущерб в 75 млн рублей. Как отмечается, партнёр Астахова-младшего покинул Россию. Уголовное дело, по которому проходит Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года.