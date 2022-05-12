Сына известного экс-омбудсмена будут судить за мошенничество Сын бывшего детского омбудсмена Астахова предстанет перед судом в Саратове

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Сына бывшего детского омбудсмена Астахова осудят за аферу на 75 млн рублей в Саратове

Саратовский суд рассмотрит дело сына бывшего уполномоченного по правам ребёнка в России Павла Астахова, сообщает «Коммерсант». Антону Астахову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Решением Савёловского суда Москвы дело передано в суд по месту совершения предполагаемого преступления.

По информации издания, в Савёловском суде Москвы приняли решение о переводе дела в судебную инстанцию по территориальному признаку. Так как предполагаемое преступление было совершено в Саратове, дело должно рассматривать суд в этом городе, им займётся Фрунзенский райсуд. Пока материалы по данному уголовному делу в него не поступили.

Бизнесмен Антон Астахов обвиняется в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По данным Следственного комитета России, он вместе с бывшим деловым партнёром Дмитрием Аресьевым незаконно получил контроль над одной из организаций, после чего оформил на неё кредиты, а также провёл фиктивные сделки. Данная афера нанесла ущерб в 75 млн рублей.

Как отмечается в материале, партнёр Астахова-младшего покинул Россию. Уголовное дело, по которому проходит Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года.

Ранее суд отправил подозреваемого в мошенничестве сына экс-уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка под домашний арест. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.