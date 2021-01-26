В Москве ожидается дождь с мокрым снегом

https://static.news.ru/photo/7b5db82c-5fe6-11eb-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ожидается мокрый снег, который будет идти до утра 27 января. Разгул стихии может принести в столицу до 3 миллиметров осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь с мокрым снегом уже пошёл. До 10 утра может выпасть два-три миллиметра осадков, — отметил Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что снежный покров в Москве уже в ближайшее время подтает с 24 до 23 сантиметров.

Ранее NEWS.ru писал, что погода предстоящего февраля может доставить хлопоты метеочувствительным людям. Об этом предупредили метеорологи и медики.

Дело в том, что февраль, как и январь, будет с изменчивой погодой, пояснила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.