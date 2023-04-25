В Москве годовалый малыш попал в больницу из-за отравления снюсом

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В Москве годовалого малыша госпитализировали в результате отравления снюсом, сообщает LIFE.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что ребенок проглотил табачное изделие, находясь дома.

По данным издания, в больнице мальчику был поставлен диагноз — токсичное действие табака и никотина. Маленький пациент находитсяв отделении токсикологии. Как пояснили родители ребенка, он случайно съел их никотиновую подушечку. Проверкой семьи занялась полиция.

Снюсом называется разновидность жевательного табака, используемого для получения дозы никотина. А РФ продажа снюса запрещена с 2015 года.

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