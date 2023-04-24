Пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому В Ленобласти пятилетняя девочка съела в огороде неизвестное растение и впала в кому

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Недалеко от Гатчины в Ленинградской области пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому, сообщило интернет-издание 47news.ru. Сейчас ребенок находится в реанимации.

23 апреля девочка находилась за городом вместе с семьей. К вечеру ребенку стало плохо, после чего она потеряла сознание. По словам родственников, незадолго до ухудшения самочувствия их дочь нашла в огороде неизвестное растение.

В настоящее время госпитализированный ребенок находится в реанимации под контролем медиков, врачи выясняют причину отправления. Областной СК начал проверку.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев предупредил, что широко распространенный желтый цветок — обыкновенный лютик, растущий практически на всей территории России и цветущий в течение всего лета, таит в себе опасность. Он рассказал, что сок этого растения может вызвать аллергические реакции и даже отравление.