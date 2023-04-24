Врач предупредил об опасности повсеместно растущего цветка Врач Алендеев напомнил о ядовитых и аллергенных свойствах обыкновенного лютика

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Широко распространенный желтый цветок — обыкновенный лютик, растущий практически на всей территории России и цветущий в течение всего лета, таит в себе опасность, напомнил врач общей практики Сергей Алендеев. В беседе с «Царьградом» он рассказал, что сок этого растения может вызвать аллергические реакции и даже отравление. По его словам, даже народное название лютика — куриная слепота — предупреждает о вреде, который может причинить растение.

Как подчеркнул специалист, содержащееся в лютике вещество протоанемонин вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и гортани. Поэтому если вы сорвали красивый цветок, а потом случайно потерли глаза, можно получить неприятное жжение и даже временно лишиться зрения. Также протоанемонин может спровоцировать появление на коже пузырьков или сильного раздражения. Организм может отреагировать на лютик и более серьезным образом.

Даже вдыхание аромата лютика способно вызвать жжение в носу, сильные аллергические реакции. Симптомы отравления лютиком — это жжение во рту, глотке, боли в животе, тошнота, кровотечение, повышение температуры, — предупредил эксперт.

Однако при высушивании растение теряет ядовитые свойства и активно применяется в народной медицине. При этом эксперт посоветовал не забывать, что любая народная медицина возможна только при консультации с реальными практикующими медиками. Алендеев призвал проявлять осторожность, не собирать букеты из лютиков, а радоваться их красоте на расстоянии.

Ранее садовод Андрей Туманов назвал картофель и помидор самыми ядовитыми дачными растениями. Их несозревшие плоды, а также ботва и цветки содержат огромное количество ядовитых веществ.